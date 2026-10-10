Germencik Belediye Başkanı Zencirci, çevre çağrılarının yerini bulmadığını söyledi - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Zencirci, çevre çağrılarının yerini bulmadığını söyledi

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Germencik Belediye Başkanı Zencirci, çevre çağrılarının yerini bulmadığını söyledi
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ortak kullanım alanlarına hassasiyet gösterilmediğini ve çağrılarının yerini bulmadığını söyledi. Zencirci, parklarda çöplerin çöp kutularına atılması ve temizlik sorumluluğunun paylaşılması çağrısı yaptı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ortak kullanım alanlarına gerekli hassasiyetin gösterilmediğini ifade ederek, "Ne yazık ki çağrılarımız yerini bulmuyor" dedi.

Başkan Zencirci ssyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fakat parklarımız güne bıraktığımız gibi başlamıyor. Ne yazık ki çağrılarımız yerini bulmuyor. Temiz bir Germencik için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Parklarımız, oturma alanlarımız ve ortak kullanım alanlarımız hepimizin. Birlikte vakit geçirdiğimiz bu alanları kullandıktan sonra çöplerimizi yere değil, çöp kutularına atalım. Şişeleri, ambalajları ve atıklarımızı geride bırakmayalım. Unutmayalım; temiz bir çevre yalnızca belediyemizin değil, hepimizin sorumluluğudur. Germencik'imize sahip çıkalım, çevremizi birlikte koruyalım. Doğa'ya saygı, yaşama ve topluma saygı demektir" dedi.

Kaynak: İHA
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