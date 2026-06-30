Germencik'e 56,5 kilometrelik yeni içme suyu hattı geliyor - Son Dakika
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Germencik'e 56,5 kilometrelik yeni içme suyu hattı geliyor

Germencik\'e 56,5 kilometrelik yeni içme suyu hattı geliyor
30.06.2026 11:30  Güncelleme: 11:32
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesinde 56,5 km isale hattı, 7 depo ve 4 terfi merkeziyle içme suyu altyapısını güçlendiriyor. İkizdere Barajı'ndan sağlanacak suyla 13 mahallede günlük 18 bin metreküp ihtiyaç karşılanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik'in içme suyu altyapısını güçlendirmek için 56,5 kilometrelik isale hattı, 7 içme suyu deposu ve 4 terfi merkezini kapsayan projeyi hayata geçiriyor. İkizdere Barajı'ndan sağlanacak suyla ilçe merkezi ve 13 mahallede günlük yaklaşık 18 bin metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Germencik ilçesine yeni altyapı yatırımı kazandırılacak. Projelendirme aşaması tamamlanan çalışma kapsamında Efeler ilçesinden Germencik ilçesine ulaşacak içme suyu isale hattı, içme suyu depoları ve içme suyu terfi merkezleri inşa edilecek. Böylece Germencik'in mevcut altyapısı güçlendirilecek, bölgenin gelecekteki ihtiyaçlarına da kalıcı çözüm sağlanacak. Proje kapsamında Germencik ilçesine, İkizdere Barajı ve ASKİ Balıkköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden içme suyu temin edilecek. Çalışmalar doğrultusunda toplam 56,5 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı, 7 adet içme suyu deposu ve 4 adet içme suyu terfi merkezi inşa edilecek.

Hayata geçirilecek yatırım ile Germencik ilçe merkezi ile birlikte Kızılcagedik, Ömerbeyli, Turanlar, Reisköy, Karaağaçlı, Üzümlü, Mursallı, Alangüllü, Hıdırbeyli, Neşetiye, Kızılcapınar, Gümüşyeni ve Ortaklar mahallelerine içme suyu temini sağlanacak. Proje tamamlandığında bölgedeki mahallelerin günlük yaklaşık 18 bin metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanabilecek.

"Kentimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımlarının sadece bugüne değil Aydın'ın geleceğine de hizmet ettiğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi Germencik'te de altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu proje ile hem mevcut altyapıyı güçlendirecek hem de bölgemizin gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarını güvence altına alacağız. Hemşehrilerimizin daha kaliteli ve kesintisiz hizmet alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Germencik'e 56,5 kilometrelik yeni içme suyu hattı geliyor - Son Dakika

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