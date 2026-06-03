Giresun'da Ayılara Müdahale Kararı - Son Dakika
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Giresun'da Ayılara Müdahale Kararı

Giresun\'da Ayılara Müdahale Kararı
03.06.2026 15:43
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Giresun'da artan ayı vakaları nedeniyle üç bölgede kontrollü avlanma izni verildi.

Giresun'da son dönemde yerleşim alanlarında artış gösteren ayı vakaları nedeniyle üç bölgede ayı vurma kararı alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin kapsamında, insan hayatını tehdit eden ayılar için kontrollü müdahale gerçekleştirilecek.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Haydar Tekin, kent genelinde ayıların köy ve mahallelere kadar indiğini, bazı olaylarda evlere girmeye çalıştığını belirterek durumun ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Ayılarla ilgili yoğun şikayet aldıklarını ifade eden Tekin, Giresun genelinde beş farklı bölge için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üç bölge için gerekli izinlerin verildiğini aktaran Tekin, müdahale izni verilen alanların Giresun Lapa-Çaldağ, Güce-Doğankent-Çanakçı ve Çamoluk Devlet Avlağı olduğunu belirterek kararın temel amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu, uygulamanın bir av faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Tekin, "Bu bir av görevi değildir. Buradaki amaç tamamen vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaktır. Mal güvenliğiyle ilgili durumlarda vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almasını öneriyoruz. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz tablo, doğrudan insan hayatını tehdit eden bir noktaya ulaşmıştır" dedi.

Bir olayda ayının evin ferforje demirlerini sökerek içeri girdiğini aktaran Tekin, "Bu, ayıların doğal davranışları arasında sık rastlanan bir durum değildir. İnsan hayatını ciddi şekilde riske atan bu tür vakaları tek tek raporluyor ve değerlendirmelerimizi buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda izin verilen bölgelerde gerekli müdahalenin profesyonel avcılar tarafından yivli tüfek kullanılarak gerçekleştirileceği öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Giresun'da Ayılara Müdahale Kararı - Son Dakika

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