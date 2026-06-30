Giresun'da Dut Pekmezi Üretimi - Son Dakika
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Giresun'da Dut Pekmezi Üretimi

Giresun\'da Dut Pekmezi Üretimi
30.06.2026 11:30
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Giresun Eynesil'de vatandaşlar, doğal yöntemlerle dut pekmezi üretimi için yoğun çaba harcıyor.

Giresun'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dut pekmezi mesaisi başladı.

Eynesil ilçesinde vatandaşlar, doğal yöntemlerle ürettikleri dut pekmezini kış aylarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Gümüşçay Mahallesi'nde yaşayan kardeşler Emine Seymen (61) ve Ayşe Gül (70), sabahın erken saatlerinden itibaren dut ağaçlarından topladıkları ürünleri işleyerek geleneksel yöntemlerle pekmez üretiyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, hem ailelerin kışlık ihtiyacını karşılıyor hem de sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor.

Dutlar tek tek ayıklanıyor

Pekmez yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Emine Seymen, sabah saatlerinde dut ağaçlarının silkelenmesiyle işe başladıklarını söyledi. Toplanan dutların önce temizlendiğini, ardından bozuk olanların ayıklandığını ifade eden Seymen, "Dutlarımızı temizledikten sonra tavaya koyuyoruz ve su ilavesiyle kaynatıyoruz. Böylece şıramızı elde ediyoruz. Belirli bir süre kaynattıktan sonra süzme işlemi yapıyoruz. Daha sonra şıramızı tekrar tavaya koyarak yeniden kaynatıyoruz ve artık pekmez safhasına geçmiş oluyoruz. Pekmezin sağlık açısından faydalı olduğuna inanıyoruz. Ürettiğimiz pekmez tamamen doğaldır, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır" dedi.

"Tek başına yapılacak bir iş değil"

Ayşe Gül ise, dut pekmezi üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, emeğin büyük bölümünün hazırlık aşamasında harcandığını söyledi. Gül, "Dut pekmezi yapmak çok basit bir iş değil. Tek başınıza bu çalışmayı yürütmeniz oldukça zor. Dutların temizlenmesi ve içerisindeki yabancı maddelerin ayıklanması uzun zaman alıyor. Tavaya koyduğumuz dut miktarı arttıkça işlem süresi de uzuyor. Dün havanın yağışlı olması nedeniyle bugün topladığımız dut miktarı azdı. Buna rağmen sabahtan bu yana yaklaşık 3-4 saattir çalışıyoruz. Pekmezimiz tamamen doğal olup hiçbir katkı maddesi içermiyor" diye konuştu.

Bir günlük emek 4 kilo pekmeze dönüştü

Saatler süren çalışmanın ardından elde ettikleri pekmezin aileleri için büyük bir değer taşıdığını ifade eden Ayşe Gül, gün sonunda yaklaşık 4 kilogram pekmez ürettiklerini belirtti. Gül, "İki kardeş olarak bugün verdiğimiz emeğin karşılığında yaklaşık 4 kilogram pekmez elde ettik. Çocuklarımıza ikram edeceğiz, dostlarımıza hediye edeceğiz. Torunlarımız da inşallah yiyecek. Şifa olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in birçok noktasında Haziran ayı boyunca devam eden dut pekmezi üretimi, bölgenin en önemli geleneksel gıda hazırlıklarından biri olarak yaşatılmaya devam ediyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan pekmezler, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eynesil, Giresun, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun'da Dut Pekmezi Üretimi - Son Dakika

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