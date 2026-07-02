Giresun'da Fındık Bahçelerinde Ot Temizliği Zorunluluğu - Son Dakika
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Giresun'da Fındık Bahçelerinde Ot Temizliği Zorunluluğu

02.07.2026 13:23
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Giresun'da yağışlar, fındık bahçelerinde otların hızla büyümesine neden oldu; üreticiler maliyet artışı yaşıyor.

Giresun'da bu yıl etkili olan yağışlı hava, fındık bahçelerinde otların normalden fazla büyümesine neden oldu. Hasat öncesi bahçe altı temizliğine erken başlayan üreticiler, otların fındığın gelişimini olumsuz etkilememesi ve küf oluşumuna neden olmaması için sezon boyunca iki kez ot biçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle birçok üretici ise çözümü kendi bahçesinde çalışmakta buldu.

Fındık üreticileri, hasat öncesi en önemli bakım işlemlerinden biri olan bahçe altı temizliğinin hem verim hem de hasadın rahat yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ancak bu yıl yağışların etkisiyle otların hızla büyümesi, bakım maliyetlerini de artırdı.

Ot motoruyla bahçe altı temizliği yapan Eyüp Okur, işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, "Geçmiş yıllarda bahçe altı temizliği genellikle hasattan önce bir kez yapılırdı. Bu yıl ise yağışlar nedeniyle otlar çok erken ve yoğun şekilde büyüdü. Bu yüzden şimdi bir kez biçiyoruz, hasat öncesinde de yeniden biçmek gerekiyor. Ot motoruyla çalışmak kolay gibi görünse de hem ağır hem de tehlikeli bir iş. Yılda yaklaşık 15 gün bu işi yapıyoruz. Bahçe altı temizliği zamanında yapılmalı; erken yapılırsa ot yeniden büyür, geç kalınırsa da hasatta zorluk yaşanır. Bu nedenle hasattan önceki yaklaşık 15 günlük sürede tamamlanması gerekiyor. Malzeme bize ait olmak üzere günlük yevmiyemiz 7 bin liradan başlıyor, daha fazla alanlar da oluyor" dedi.

"Maliyeti düşürmek için kendi işimizi kendimiz yapıyoruz"

Fındık üreticisi Hüseyin Öztürk ise, artan işçilik maliyetleri nedeniyle birçok üreticinin kendi bahçesinde çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Fındık dallarının dibinde çıkan sürgünlerin ve bahçedeki otların mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Ot motoruyla çalışmak dışarıdan kolay görünse de oldukça yorucu ve riskli bir iş. En az 7-8 kilogram ağırlığındaki motoru saatlerce sırtınızda taşıyarak çalışıyorsunuz. Arazi şartlarına göre bu işi yapanların günlük ücreti 6-7 bin lira arasında değişiyor. Verilen emek elbette karşılığını hak ediyor ancak bu durum üretici için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Köyde yaşayan ve çalışabilecek durumda olanlar masrafı azaltmak için kendi bahçesini kendisi temizliyor. Bunu yapamayanlar ise işçi çalıştırmak zorunda kalıyor" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Giresun, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun'da Fındık Bahçelerinde Ot Temizliği Zorunluluğu - Son Dakika

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