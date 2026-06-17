Gökyüzünde Ay-Yıldız Görüntüsü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde oluşan görüntü dikkat çekti. Ay ile parlak bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran manzarayı ortaya çıkardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam gökyüzünde oluşan görüntü görenleri hayran bıraktı. Ay ve parlak bir yıldızın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan manzara, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı. İlçenin farklı noktalarından izlenen ve cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntü, vatandaşların da ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede beğeni toplarken, birçok kişi görüntünün Türk bayrağını hatırlattığını ifade etti. Gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın oluşturduğu görsel şölen, Akçakoca'da geceye damga vurdu. - DÜZCE