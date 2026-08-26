Gölet Kontrolleri Devam Ediyor
Emet'te su ürünleri avcılığı denetimleri sürdürülecek, kaçak avcılıkla mücadele edilecek.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.
Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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