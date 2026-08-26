Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni - Son Dakika
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Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni

Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF\'den 14 yabancıya kupa izni
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TFF'nin 10+4 yabancı kuralıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiği belirtildi. Süper Lig'de mevcut sistem devam ederken, Türkiye Kupası'nda kulüpler karar tarihi itibarıyla kadrolarında bulunan yabancılar arasından diledikleri 14 futbolcuyu oynatabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadro planlamasında sıkıntı yaşayan Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bir karar aldığı öne sürüldü. HT Spor'da yer alan habere göre TFF, Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını korurken Türkiye Kupası için kulüplere esneklik sağlayacak.

KUPADA 14 YABANCIYA İZİN

Yeni düzenlemeye göre kadrosunda 10+4 sınırının üzerinde yabancı futbolcu bulunan kulüpler, Türkiye Kupası karşılaşmalarında sözleşmesi devam eden yabancıları arasından diledikleri 14 oyuncuyu kullanabilecek. Böylece ligde yabancı kontenjanına takılan bazı futbolcuların Türkiye Kupası'nda forma giyebilmesinin önü açılacak.

YENİ TRANSFERLER YARARLANAMAYACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir kısıtlama da bulunuyor. Kararın resmiyet kazanmasının ardından transfer edilecek yabancı futbolcuların söz konusu esneklikten yararlanamayacağı belirtildi. Kulüplerin bu hakkı yalnızca kararın açıklandığı tarih itibarıyla kadrolarında bulunan yabancı futbolcular için kullanabileceği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE 10+4 DEVAM EDECEK

Türkiye Kupası için getirilen düzenleme Süper Lig'i ise kapsamayacak. Kulüpler, lig karşılaşmalarında mevcut 10+4 yabancı oyuncu kuralına uymaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Akay kayhan Akay kayhan:
    hacıosman fbli olduğunu kanıtladı 4 2 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Boşuna fenerasyon demiyoruz........ama unutmayın mayıslar bizimdir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni - Son Dakika
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