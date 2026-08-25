Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü - Son Dakika
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Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

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Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dönüşü kaçırdığı belirtilen Doğan Yanardağ’ın kullandığı otomobilin geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla savrulduğu görülüyor. Kazada yaşamını yitiren Doğan Yanardağ, Mertcan Taşdemir ve Hacı Zer’in sabah erken saatlerde Antep fıstığı hasadı için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Dönüşü kaçırdı, geri manevra yaptı ve saniyeler sonra korkunç kaza meydana geldi. Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunda 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri olayın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, önceki gün saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Kalkan’ın (38) kullandığı 27 RM 004 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Doğan Yanardağ’ın (51) yönetimindeki 06 AR 4964 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Doğan Yanardağ’ın kullandığı araçta bulunan 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Doğan Yanardağ ile aynı araçta bulunan Hacı Zer (51) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yanardağ ve Zer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

2 ÇOCUK DA YARALANDI

Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Kalkan ile araçta bulunan H.K. (11) ve S.K. (9) kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ANTEP FISTIĞI HASADINA GİDİYORLARMIŞ

Kazayla ilgili ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise yaşamını yitiren 3 kişinin yolculuk amacı oldu.

Doğan Yanardağ, Mertcan Taşdemir ve Hacı Zer’in sabahın erken saatlerinde Antep fıstığı hasadı yapmak için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü - Son Dakika

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