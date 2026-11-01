Gönen'de 27-31 Ekim'de 65,1 mm yağışla Gönen-Yenice Barajı'nın doluluğu 8,61 puan arttı - Son Dakika
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Gönen'de 27-31 Ekim'de 65,1 mm yağışla Gönen-Yenice Barajı'nın doluluğu 8,61 puan arttı

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Gönen\'de 27-31 Ekim\'de 65,1 mm yağışla Gönen-Yenice Barajı\'nın doluluğu 8,61 puan arttı
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Meteoroloji verilerine göre 27-31 Ekim'de Gönen merkezde metrekareye 65,1 milimetre yağış düştü. DSİ verilerine göre Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı 23-30 Ekim'de 8,61 puan artarak yüzde 26,51'e ulaştı; İkizcetepeler Barajı'nda ise 0,35 puanlık düşüş görüldü.

Balıkesir genelinde ekim ayının son günlerinde etkili olan yağışların ölçüm sonuçları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 27-31 Ekim tarihleri arasındaki dört günlük süreçte Gönen merkezde metrekareye 65,1 milimetre yağış düştü. Balya'nın Dörtyol köyünde 43,5, Manyas'ta 41,2, Susurluk'ta 35,4, Bandırma'da 25,8 ve Erdek'te 12,2 milimetre yağış ölçüldü.

Balıkesir genelindeki ölçümlerde farklı ilçelerde de dikkat çeken yağış miktarları kaydedildi. İvrindi'de 28, Burhaniye'de 24, Altıeylül'de 23,1, Havran'da 18,2, Edremit merkezde 15,7 ve Savaştepe'de 11,4 milimetre yağış ölçüldü.

Özellikle Gönen ve çevresinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları ve barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi.

Gönen-Yenice Barajı'nda dikkat çeken yükseliş

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan aktif doluluk oranları, Gönen-Yenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

23 Ekim 2026 tarihinde yüzde 17,90 olarak ölçülen Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 17,99'a, 25 Ekim'de yüzde 18,13'e ve 26 Ekim'de yüzde 18,26'ya yükseldi. Artış sonraki günlerde de devam etti. 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 olarak kaydedilen doluluk oranı, 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 23-30 Ekim tarihleri arasında 8,61 puanlık artış gerçekleşti. Özellikle 29-30 Ekim arasındaki bir günlük süreçte 4,21 puanlık yükseliş yaşanması dikkat çekti.

İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı yatay seyretti

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde sınırlı bir düşüş görüldü.

DSİ verilerine göre, 23 Ekim'de yüzde 54,36 olan aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 54,23'e, 25 Ekim'de yüzde 54,14'e ve 26 Ekim'de yüzde 54,05'e geriledi. 27 Ekim'de yüzde 54,05 olarak ölçülen oran, 28 Ekim'de yüzde 54,01'e düştü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde de yüzde 54,01 seviyesinde kaldı. Böylece İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranında bir haftalık süreçte 0,35 puanlık düşüş kaydedildi.

Yağışlar ve baraj verileri yakından takip ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dört günlük yağış ölçümleri ile DSİ'nin baraj doluluk verileri, Balıkesir'de su kaynaklarının durumuna ilişkin önemli göstergeler ortaya koydu. Gönen'de ölçülen yüksek yağış miktarıyla aynı dönemde Gönen-Yenice Barajı'ndaki doluluk oranının yükselmesi dikkat çekerken, barajların su seviyelerindeki değişimin önümüzdeki günlerde de takip edilmesi bekleniyor. Baraj doluluk oranlarında yağışların yanı sıra baraja gelen su miktarı, su kullanımı ve işletme şartları da etkili oluyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gönen'de 27-31 Ekim'de 65,1 mm yağışla Gönen-Yenice Barajı'nın doluluğu 8,61 puan arttı - Son Dakika
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