Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü Coşkusu
Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü Coşkusu

18.05.2026 09:33
Gümüşhane'de 62 doğasever, 12 km'lik parkurda doğayla iç içe unutulmaz bir yürüyüş yaptı.

Gümüşhane'de doğa severler baharın gelişiyle birlikte Kürtün ilçesindeki Sazalanı-Damlı parkurunda 12 kilometrelik unutulmaz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Karlı zirvelerin gölgesinde, mor sümbüllerle bezeli mistik ormanlarda adımlayan doğaseverler, temiz hava depolayarak şehrin stresinden uzaklaştı.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü Derneği (GÜDAK), tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen 62 sporcu, Kürtün ilçesi sınırlarındaki Sazalanı mevkisinden başlayarak Damlı köyü etrafından dolaşan özel bir parkuru kat etti. Güneşli havada karlı zirvelerin beyazlığını selamlayan sporcular yemyeşil bir vadinin ortasından kıvrılarak uzanan yolları ve doğanın kucağına kurulmuş saklı dağ köylerini kuş bakışı seyrederek orman içinden geçen rotada yeşilin her tonuna doydu. Halı gibi uzanan taze çimenlerin üzerinde, mor sümbüller ve rengarenk çiçeklerle bezeli mistik ormanların içinden geçen ekip, yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş yolunu adımladı. Şehrin yoğun temposundan ve yorucu gürültüsünden kaçarak dağların dinginliğine sığınan sporcular, temiz havayı ciğerlerine doldurarak doğanın uyanışını yerinde gözlemledi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Furkan Atar, parkurun doğayla iç içe ve çok güzel olduğunu belirtti. Aslen Sivaslı olduğunu ve Gümüşhane'de esnaflık yaptığını dile getiren Atar, çocuklarla yürümenin yokuş yukarı kısımlarda zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak yeşile doyduklarını ve ciğerlerine temiz hava doldurduklarını aktardı. Yürüyüş boyunca babasının kucağında ve omuzlarında taşınan küçük katılımcı ise ablasının yaptığı çiçek tacı ile dikkat çekti ve rotayı çok beğendiğini, tekrar geleceğini söyledi.

Giresun'dan gelen Nezaket Aydın da havanın çok güzel olduğunu, ilk kez katıldığı bu rotada önce yaylaya çıktıklarını, ardından harika bir yay çizerek orman içinden Damlı köyüne ulaştıklarını ve büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Neva Doğan ise mor sümbülleri dünya gözüyle görme hayalini bu yürüyüşle gerçekleştirdiğini vurguladı. Gümüşhane'in her köşesinin cennetten bir parça olduğunu aktaran Doğan, yürüyüş yollarının güzelliğine hayran kaldığını ifade etti. Manzaranın insanın ruhunu doyurduğunu ve tüm yorgunluğu unutturduğunu dile getiren Doğan, çok güzel bir ekiple çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

