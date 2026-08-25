Gümüşhane\'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü

Gümüşhane'de bir elektrik direğini tamamen saran üzüm sarmaşıkları, direği adeta bir ağaca dönüştürerek doğanın kendine her şartta yaşam alanı bulabildiğini gözler önüne serdi.

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yerleşim alanı içerisinde bulunan bir elektrik direği, yıllar içerisinde büyüyen üzüm sarmaşıklarının gövdesini tamamen kaplamasıyla dikkat çekici bir görüntüye kavuştu. Direğin metal yapısı yeşil yaprakların ve meyvelerin arasında neredeyse görünmez hale gelirken, ilk bakışta ağacı andıran görüntü vatandaşların da ilgisini çekti.

Ortaya çıkan manzara, doğanın insan eliyle oluşturulan yapılara rağmen kendine yaşam alanı bulma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bu üzüm sarmaşıkları yakında her yeri saracak"

Üzüm sarmaşıklarının uzun yıllardan beri kendisine büyüme alanı bulduğunu ifade eden Bağlarbaşı Mahallesi muhtarı Fahri Ölmez, "Bu üzüm bizim çocukluğumuzdan beri burada. Bu zamanla sara sara bundan önce tahtadan olan direği de sarmıştı şimdi bu direği de bir ağaç haline getirdi. Bu sarmaşık her tarafa doğru uzuyor, derenin karşısında bizim muhtarlık binamız var İnşallah oraya kadar gelir. Resim çizmemize gerek yok işte cenabı Allah'ın bize verdiği resim. Ağaç, demir direk, asma üzüm işte resim karşımızda. Canlısı burada görmek isteyen varsa gelsin görsün" dedi.