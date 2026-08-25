Gümüşhane'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü

Gümüşhane\'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de bir elektrik direği, üzüm sarmaşıklarıyla kaplanarak doğanın yaşam gücünü sergiliyor.

Gümüşhane'de bir elektrik direğini tamamen saran üzüm sarmaşıkları, direği adeta bir ağaca dönüştürerek doğanın kendine her şartta yaşam alanı bulabildiğini gözler önüne serdi.

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yerleşim alanı içerisinde bulunan bir elektrik direği, yıllar içerisinde büyüyen üzüm sarmaşıklarının gövdesini tamamen kaplamasıyla dikkat çekici bir görüntüye kavuştu. Direğin metal yapısı yeşil yaprakların ve meyvelerin arasında neredeyse görünmez hale gelirken, ilk bakışta ağacı andıran görüntü vatandaşların da ilgisini çekti.

Ortaya çıkan manzara, doğanın insan eliyle oluşturulan yapılara rağmen kendine yaşam alanı bulma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bu üzüm sarmaşıkları yakında her yeri saracak"

Üzüm sarmaşıklarının uzun yıllardan beri kendisine büyüme alanı bulduğunu ifade eden Bağlarbaşı Mahallesi muhtarı Fahri Ölmez, "Bu üzüm bizim çocukluğumuzdan beri burada. Bu zamanla sara sara bundan önce tahtadan olan direği de sarmıştı şimdi bu direği de bir ağaç haline getirdi. Bu sarmaşık her tarafa doğru uzuyor, derenin karşısında bizim muhtarlık binamız var İnşallah oraya kadar gelir. Resim çizmemize gerek yok işte cenabı Allah'ın bize verdiği resim. Ağaç, demir direk, asma üzüm işte resim karşımızda. Canlısı burada görmek isteyen varsa gelsin görsün" dedi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gümüşhane'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamak’ta yangının başlama anı kamerada Mamak'ta yangının başlama anı kamerada
Kenti karıştıran görüntü Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı Kenti karıştıran görüntü! Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı
’Kürt işçilere saldırı’ iddiasının aslı bambaşkaymış Şüpheliler hakkında karar verildi 'Kürt işçilere saldırı' iddiasının aslı bambaşkaymış! Şüpheliler hakkında karar verildi
Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler Yaşam savaşı veriyor Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler! Yaşam savaşı veriyor
Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı

09:17
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
08:47
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
08:37
Transferde yılın bombası Ferdi Kadıoğlu Fener’e geri dönüyor
Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor
08:29
Aziz Yıldırım’dan açık çek Servet dağıtacak
Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak
07:37
Dünyayı alarma geçiren restleşme ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Dünyayı alarma geçiren restleşme! ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 09:34:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Doğanın Gücü: Elektrik Direği Ağaça Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.