Gümüşhane’de şehitler anısına 200 fidan dikildi - Son Dakika
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Gümüşhane’de şehitler anısına 200 fidan dikildi

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Gümüşhane’de şehitler anısına 200 fidan dikildi
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği koordinasyonunda, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için dualar edildi. Daha sonra Vali Cevdet Atay tarafından şehit ailelerine ve yakınlarına plaket takdim edildi.

Şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından fidan dikim etkinliğine geçildi. Program kapsamında katılımcılar tarafından yaklaşık 200 fidan dikilirken, fidanların bir bölümüne şehit polislerin isimleri asıldı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dikilen fidanlarla şehitlerin isimlerinin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Etkinlik hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane’de şehitler anısına 200 fidan dikildi - Son Dakika
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