Gümüşhane\'deki Yavru Yaban Keçileri Oyun Oynuyor

Gümüşhane'nin sarp dağlarında yaşamlarını sürdüren yavru yaban keçileri, kayalıklar üzerindeki oyunlarıyla kameralara yansıdı.

Gümüşhane coğrafyasının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan dağların sarp ve dik yamaçlarında yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, yavrularıyla birlikte sürü halinde görüntülendi. Doğa fotoğrafçıları ve yöre sakinlerinin ilgiyle takip ettiği yaban keçileri, özellikle yerinde duramayan yavruların kayalar üzerindeki hareketli oyunlarıyla dikkat çekti.

Kayalıklarda bir yandan otlayan sürü, diğer yandan birbirini kovalayıp zıplayarak oyun oynayan yavru keçilerle renkli görüntüler oluşturdu. Dik ve engebeli arazide büyük bir ustalıkla hareket eden yavrular, zaman zaman metrelerce yükseklikteki kayalar arasında rahatlıkla sıçrayarak adeta yerçekimine meydan okudu.

Doğal yaşamın en güzel örneklerinden birini oluşturan görüntüler, Gümüşhane'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne sererken, bölgenin biyolojik çeşitliliğine de dikkat çekti. Koruma altındaki yaban keçilerinin doğal ortamlarında sergilediği bu sevimli anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.