Hafif Helikopterlerle Yangın Mücadelesi - Son Dakika
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Hafif Helikopterlerle Yangın Mücadelesi

30.06.2026 15:43
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Muğla'da hafif helikopterler, orman yangınlarına hızlı müdahale için devreye alındı.

Orman yangınlarıyla mücadelede bugüne kadar ağırlıklı olarak orta ve ağır sınıf helikopterler kullanılırken, hafif sınıf helikopterler geçtiğimiz yıl ilk kez Muğla bölgesinde sahada görev aldı. Başarılı sonuçların ardından bu yıl hafif sınıf helikopterler yangınla mücadelede daha geniş kapsamda kullanılmaya başlandı.

5 dakika sonra havada

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 16 adet Airbus H125 tipi hafif sınıf helikopter, orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla ülkenin değişik bölgelerine konuşlandırıldı. Yüksek irtifa ve sıcak hava şartlarındaki performansıyla öne çıkan helikopterlerin 2 adedi ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlandı. Kalkış talimatının verilmesinden sonra en geç 5 dakika sonra havalanabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip helikopterler, özellikle yangınların ilk anlarında gerçekleştirilen müdahalelerde kritik görev üstleniyor.

Su taşıma kapasitesi 700-800 kilogram

Her biri asıl pilot, diğeri gözlemci pilot olmak üzere iki kişilik uçuş ekibiyle görev yapan helikopterler, yaklaşık 1 saat 45 dakika havada kalabiliyor. Helikopterler, taşıdıkları 700 ila 800 kilogram kapasiteli bambi kovasıyla yangın bölgesine su atışı gerçekleştirerek söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çok sıcak havada, yüksek irtifada uçma özelliğine sahip

Hafif sınıf helikopterlerin özellikle zorlu arazi şartlarında ve yangının başlangıç aşamasında sağladığı hızlı müdahale kabiliyetinin, orman yangınlarıyla mücadelede önemli avantaj sağladığını açıklanırken, Airbus H125 tipi hafif sınıf helikopter 70-80 kilometre rüzgarda uçma kabiliyetine sahip.

"Yüksek manevra kabiliyetin sahip"

Marmaris Çetibeli bölgesinde konuşlu Airbus H125 tipi hafif sınıf helikopterin gözlemci pilotu Cüneyt Çömez, helikopterin çok yüksek irtifa ve çok sıcak havalarda çalışma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Helikopterimiz hafif sınıfta bulunmakta, 700 ila 800 kilogram arası su atabilmekte. Yüksek manevra kabiliyetine sahip bir helikopter. Yangın ikazı aldıktan sonra ortalama 5 dakika içerisinde havalanmış ve yangına doğru intikal ediyor halde oluyoruz. Yaklaşık 50 knot, bu da 80-85 kilometre/saatlik hızlarda çalışma kabiliyetine sahip. Çok yüksek irtifalarda ve sıcak havalarda çalışma kabiliyetine sahip bir helikopter. Kendisi yangına ilk müdahale amacı taşımakta. Marmaris Çetibeli bölgesinde konuşlanmış durumdayız. Bölgedeki yangınlara en hızlı şekilde müdahale ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hafif Helikopterlerle Yangın Mücadelesi - Son Dakika

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