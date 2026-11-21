Hakan Yılmaz'ın çektiği sonbahar görüntüleri Afyonkarahisar'da görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde çekilen görüntüler, sarı, turuncu ve kızıl yaprakların güneşle buluşmasıyla görsel şölen oluşturdu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.
Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde çekilen görüntüler, görenleri mest etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, kentin farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi. Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarının güneş ışığıyla buluşmasıyla ortaya çıkan manzaralar adeta görsel şölen oluşturdu. Sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.
Kaynak: İHA
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