Hakkari'de sabah saatlerinde oluşan mercek bulutları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Hakkari'nin doğal güzellikleriyle dikkat çeken dağlık bölgelerinde bu kez gökyüzü görsel şölen sundu. Bağışlı köyü Yukarı Kayacık mevkiinde sabahın ilk ışıklarında oluşan rengarenk mercek bulutları, izleyenleri hayran bıraktı. Abdurrahman Kayhan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen doğa olayı, gökyüzünde farklı renklerin bir araya gelmesiyle etkileyici bir manzara oluşturdu.

Dağların üzerinde şekillenen mercek bulutları, çevreye farklı ve büyüleyici bir görünüm kazandırırken ortaya çıkan manzara doğaseverlerin de ilgisini çekti.