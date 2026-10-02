Hakkari\'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi, bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı

Hakkari'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi, bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Yağışla hava sıcaklığı düşerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yerlerine sığındı; kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.
Hakkari'de etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hakkari kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşanırken, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.
Vatandaşlar, yağışların havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin erken başlayacağının işareti olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
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