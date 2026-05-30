Kurban Bayramı sonrası kapsamlı temizlik

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ardından ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kurban kesim alanları başta olmak üzere mazgallar ve çöp konteynerleri detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte ediliyor. Vatandaşların bayramı sağlıklı, huzurlu ve hijyenik bir ortamda geçirebilmesi adına bayram süresince sahada aktif görev yapan Haliliye Belediyesi ekipleri, bayram sonrasında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam 674 personel, ilçe genelinde yoğun mesai harcıyor.

Bayram öncesinde kurban satış ve kesim noktalarında gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, bayram boyunca çevre temizliği ve düzenin sağlanması adına sahada etkin rol aldı. Bayram sonrasında ise oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, özellikle kurban kesim alanlarında köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Aynı zamanda mazgallar ile çöp konteynerlerinde de detaylı temizlik çalışmaları sürdürülüyor. - ŞANLIURFA