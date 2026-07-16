Tarih ile sınırı birbirine bağlayan yol tamamlandı

Tarih ile sınırı birbirine bağlayan Harran ile Akçakale arasındaki grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 30 kırsal mahallenin faydalanacağı 17 kilometrelik yol, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirirken Harran ile Akçakale arasındaki mesafeyi de 7 kilometre kısalttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal ulaşımı güçlendirmeye yönelik yatırımlarına Harran - Akçakale grup yolu ile devam etti. Daha önce Sultantepe ile Harran arasındaki 28 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Harran ile Akçakale'yi birbirine bağlayan önemli güzergahtaki çalışmalarını tamamladı.

Zorlu, Gülveren, İkizce, Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, Seferköy, Akbilek, Uzunyol, Küplüce, Altılı, Kayaca, Yukarıyakınyol, Bozceylan ve Sugeldi mahalleleri başta olmak üzere yaklaşık 30 kırsal mahallenin doğrudan faydalanacağı yeni yol, bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı.

Özellikle tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçiler ile güzergahı günlük olarak kullanan vatandaşlar, modern, geniş ve güvenli bir ulaşım ağına kavuştu.

Yol konforlu ve güvenli hale getirildi

Yolun fiziki standartlarının yükseltilmesiyle birlikte trafik güvenliği artırılırken sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu. Yeni güzergah sayesinde Harran ile Akçakale arasındaki ulaşım mesafesi de 7 kilometre kısaldı. Böylece vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmeye başladı.

Vatandaşlardan Başkan Gülpınar'a teşekkür

Yol çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, daha önce özellikle yaz ve kış aylarında ulaşımda büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Daha önce yolumuz çok sıkıntılıydı. Yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan geçilmiyordu. Şimdi yolumuz hem genişledi hem de çok kaliteli oldu. Bu önemli hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA