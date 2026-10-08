Hatay Arsuz\'da aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Arsuz'da aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde bir vatandaşın aracının motor kısmından gelen sesleri fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden sağ olarak kurtarılan yavru kedi, ardından annesine kavuşturuldu.
Hatay'da aracın motor kısmına sıkışarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde aracının motor kısmından gelen sesleri fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan yavru kedi, yapılan çalışmanın ardından annesine kavuşturuldu.
Kaynak: İHA
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