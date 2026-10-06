Hatay Arsuz\'da dolu çevreyi beyaza bürüdü, eriyince yollar göle döndü

Hatay Arsuz'da dolu çevreyi beyaza bürüdü, eriyince yollar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği Hatay'ın kıyı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Arsuz'da kuvvetli ve kısa süreli dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, dolunun erimesiyle yollar göle döndü.
Hatay'ın kıyı ilçesi olan Arsuz'da etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Arsuz ilçesinde etkili olan kuvvetli ve kısa süreli dolu yağışıysa çevreyi beyaza bürüdü. Yağış sonrası oluşan dolu kitlesi adeta kar yağışını andırdı. Dolunun erimesiyle birlikteyse yollar göle döndü. Yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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