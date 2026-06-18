Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
18.06.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, park ve kamuya açık alanlarda sivrisinek ve karasinek gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çevre sağlığı çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürüyor.

HBB ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe, mesire alanı ve diğer kamuya açık alanlarda sivrisinek, tatarcık (yakağan) ve karasinek gibi zararlı vektörlere karşı düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren uçkun popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ilaçlama faaliyetlerini bilimsel yöntemler doğrultusunda ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerle yürütüyor.

Büyükşehir yetkilileri, toplum sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarının belirlenen program kapsamında 15 ilçenin tamamında devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını hedeflediklerini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

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