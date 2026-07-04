Hatay\'da Mahsur Yılan Kurtarıldı

Hatay'da balık ağına takılarak mahsur kalan yılan, duyarlı vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Vatandaş tarafından özenle ağ kesilerek kurtarılan yılan 'hadi git' diyerek doğaya uğurlandı.

Samandağ ilçesi Eriklikuyu Mahallesi'nde narenciye bahçesinde balık ağına dolaşarak mahsur kalan yılanı vatandaşlar fark etti. Durum üzerine harekete geçen vatandaş, ağı bıçakla kesmeye başladı. Boyu 1 buçuk metreyi bulan kara yılan hummalı çalışmayla kurtarıldı. Yılanı babası kurtarırken görüntü çeken kadının tedirgin eden uyarıları ve yılanı doğaya bırakırken 'Hadi git' dediği anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY