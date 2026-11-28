Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen güneş enerjisi santrali (GES) ve altyapı projelerinin sosyal etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi.

HATSU'da düzenlenen toplantıya proje alanlarının etki sahasında bulunan mahallelerin muhtarları katıldı. Toplantıda Bintaş Arazi-1 GES, HATSU Erzin Arazi-1 GES ve HATSU Erzin Arazi GES-1 projeleri ile Altınözü Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projelerine ilişkin fizibilite çalışmaları ele alındı.

Toplantıda muhtarlara projelerin süreçleri hakkında bilgi verilirken bölgelerin nüfus yapısı, geçim kaynakları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile kamu hizmetleri değerlendirildi. Ayrıca 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yaşanan göç, hasarlı konutlar ve yerleşim durumlarına ilişkin muhtarların görüşleri alındı.

Sosyal uzmanlar tarafından projelerin inşaat aşamasında oluşabilecek toz, gürültü ve özel mülkiyet gibi olası etkilerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda mahallelerin sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınırken muhtarların soruları da yanıtlandı.