Havza'da 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havza\'da 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde su ürünleri kaynaklarını geliştirmek ve göletlerdeki balık popülasyonunu artırmak için 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, balık varlığının sürdürülebilmesi için vatandaşlardan avlanma kurallarına uymalarını istedi.

Samsun'un Havza ilçesinde su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesi ve göletlerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü tarafından organize edilen çalışma kapsamında üretilen yavru sazanlar, Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince göletlere dağıtılarak suya bırakıldı. Çalışma kapsamında DSİ'ye bağlı Dereköy, Sivrikese, Ilıca, Cevizlik, Bekdiğin ve Güvercinlik Göletleri balıklandırıldı.

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, balıklandırmanın su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "İlçemizdeki göletlerde balık popülasyonunu desteklemek amacıyla yaklaşık 110 bin yavru sazanı su kaynaklarımızla buluşturduk. Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde korunması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan avlanma kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz" dedi.

Özlü, göletlerdeki balık varlığının sürdürülebilmesi için kurallara uygun ve bilinçli avcılığın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkSamsunTarımHavzaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
15:36
Antrenmanı yarıda bıraktı Fenerbahçe’de sakatlık şoku
Antrenmanı yarıda bıraktı! Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:41:37. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da 6 gölete yaklaşık 110 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement