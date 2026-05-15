Havza'da "afet bölgesi" çağrısı: Vatandaşlardan belediye önünde tepki

15.05.2026 16:51
Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketinin ardından vatandaşlar toplanarak ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. Belediye başkanına tepki gösteren kalabalık, hasar tespit çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketinin ardından vatandaşlar toplanarak Havza'nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Kalabalık önce belediyeye yürüyüp Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e tepki gösterdi, ardından taleplerini dile getirdi.

Havza'da etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda iş yeri ile araç sular altında kalırken, vatandaşlar yaşanan büyük zararın ardından ilçenin afet bölgesi ilan edilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Cuma namazı sonrası Kevser Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar adına açıklamayı Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ergin yaptı. Açıklama sırasında da Başkan İkiz'e yönelik tepkiler dinmedi. Açıklamanın ardından kalabalık belediye binasına yürüdü. Belediye önünde toplanan yüzlerce kişi, "Havza Belediye Başkanı nerede?" ve "Başkan gelecek hesap verecek" sloganları atarak belediye yönetimine tepki gösterdi. Daha sonra hükümet konağı önüne yürüyen vatandaşlar burada da afet bölgesi taleplerini yineledi.

"3 günde neden afet bölgesi ilan edilmedi diye böyle yapmak olmaz"

Tepkili vatandaşlar daha sonra Havza'da yolu trafiğe kapattı. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Mustafa Ayvat ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek açıklamalarda bulundu. Kaymakam Ayvat, "Havza'nın afet bölgesi olması yönündeki taleplerinizi çok iyi biliyoruz. Bununla alakalı süreç erkendir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bunların hepsi raporlanacak. Araçlardaki ve iş yerlerindeki zararlar tespit edilecek. Her şey raporlanacak. Afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği yönünde kararlar verilecek. Mecliste reddedilen önerge o değildir. Afetin üzerinden daha 2 buçuk-3 gün geçti. Çalışmalar devam ediyor. Bu noktada devlet çalışıyor ama '3 günde neden afet bölgesi ilan edilmedi' diye böyle yapmak olmaz" diye konuştu.

"418 esnafımız ve 217 aracımız zarar gördü"

Kevser Camii önünde konuşan Saffet Ergin, "Hepimiz büyük bir facia yaşadık. Bu faciada 418 esnafımız ve 217 aracımız zarar gördü; her şey adeta yok oldu. Esnafımızın elinde hiçbir şey kalmadı. Bizler Havzalılar olarak bunun altından kalkabilecek ne ekonomik güce ne de yeterli bütçeye sahibiz. Bu yaraları ancak devlet büyüklerimizin desteğiyle sarabiliriz. Bundan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Havza tamamen ekonomik olarak çökmüştür. Bu üç gün içerisinde, Allah razı olsun, devletimiz hemen yardıma koştu; bir miktar yaralarımızı sardı. Gönderilen destekler bize ulaşmaya devam ediyor. Devletimiz yanımızda olduğu sürece sırtımız asla yere gelmez. Zarar gören esnafımızın yanında Havzalılar da duracaktır. Havza'nın afet bölgesi ilan edilmesi için Cumhurbaşkanımızın yanına gideceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

