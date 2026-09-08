Hayrabolu'da balık tezgahları denetlendi, Müdür Evin de katıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık av sezonunun başlamasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Salı Pazarı'ndaki balıkçı tezgahlarında denetim yaptı. Denetimlerde balıkların türleri, boyları ve avlanabilir asgari boy ölçülerine uygunluğu kontrol edilirken, denetimlerin sezon boyunca süreceği bildirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanırken, vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de katıldı. Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların türleri, boyları ve avlanabilir asgari boy ölçülerine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca balıkların ilgili mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını da inceledi.
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla pazar yerlerindeki denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini belirtti.
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