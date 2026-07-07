Hayrabolu\'da Karpuz Hasadı Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi'nde sezonun ilk karpuz hasadı başladı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Sezonun ilk hasadına eşlik eden Evin, üreticilerle bir araya gelerek sezonun verim durumu ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Karpuz üretiminde verim ve kalite açısından olumlu bir sezon beklendiğini belirten Evin, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Hayrabolu'nun verimli tarım arazilerinde yetiştirilen karpuzlar, lezzeti ve kalitesiyle hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. - TEKİRDAĞ