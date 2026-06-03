Hazar Gölü'nde Büyük Temizlik - Son Dakika
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Hazar Gölü'nde Büyük Temizlik

Hazar Gölü\'nde Büyük Temizlik
03.06.2026 22:31
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Elazığ'da Hazar Gölü kıyılarından 12 ton atık toplandı, temizlik çalışmaları yaz sezonu öncesi yapıldı.

Elazığ'da yaz sezonu öncesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hummalı temizlik çalışmaları kapsamında Hazar Gölü'nün 56 kilometrelik kıyı şeridinden toplam 12 ton atık toplandı.

Elazığ'ın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Hazar Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması amacıyla geniş çaplı bir temizlik harekatı başlatıldı. Yaz sezonu öncesinde Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında, gölün 56 kilometrelik kıyı şeridi temizlendi. Kapsamlı çevre temizliği projesi, İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 araç ve 50 personelin katılımıyla titizlikle yürütüldü. Ekipler, sahil şeridi, mesire alanları ve vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği bölgeleri temizleyerek toplam 12 ton atığı bölgeden uzaklaştırdı.

Çalışmaların ardından Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise " Hazar Gölü'nden faydalanan tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hazar Gölü, Elazığ, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hazar Gölü'nde Büyük Temizlik - Son Dakika

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