Heyelan nedeniyle kapanan Sülüklü Göl yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 11:57  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da aşırı yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle kapanan Sancaklı Çeşmebaşı-Sülüklü Göl yolu, 3 ayın ardından kısmen ulaşıma açıldı.

Manisa'da son 66 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı şubat ayında, Spil Dağı eteklerindeki iki ayrı noktada büyük çaplı heyelan meydana gelmiş, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi ile Sülüklü Göl mevkii arasındaki yaklaşık 400 metrelik orman yolu çökerek, ulaşım tamamen kesilmişti. Yolun kapalı olması sebebiyle bölgedeki tarım arazilerine ve besi çiftliklerine ulaşamayan üreticiler, 3 ay boyunca kilometrelerce yürümek zorunda kalarak büyük mağduriyet yaşadı. Yapılan çalışmalar neticesinde yol genişletilerek güvenli hale getirildi ve kısmen ulaşıma açıldı. Mahalle muhtarı Mustafa Durmaz, heyelanın ardından durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini ancak yağışların devam etmesi nedeniyle çalışmaların geciktiğini belirtti. Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını ancak kaygan zemin nedeniyle iş makinelerinin yetersiz kaldığını ifade eden Durmaz, sorunun çözülemediğini söyledi.

Kaymakamlık devreye girdi, çalışmalar hızlandı

Durmaz, Şehzadeler Kaymakamlığının devreye girmesiyle birlikte Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Aşırı yağışlar sonrası yolumuz kapandı. Belediyelerimizden destek istedik ancak zemin şartları nedeniyle açılamadı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Yolumuz genişletilerek daha güvenli hale getiriliyor" dedi.

Bölgede çok sayıda tarım arazisi ve besi çiftliği bulunduğunu vurgulayan Durmaz, üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade ederek emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kısmen ulaşıma açıldı. Yolun asfaltlama çalışmalarının ise belediye ekiplerince önümüzdeki hafta yapılacağı ve yolun tamamen hizmete sunulacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:14:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.