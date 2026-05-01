Heyelan nedeniyle kapanan Sülüklü Göl yolu ulaşıma açıldı

Manisa'da aşırı yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle kapanan Sancaklı Çeşmebaşı-Sülüklü Göl yolu, 3 ayın ardından kısmen ulaşıma açıldı.

Manisa'da son 66 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı şubat ayında, Spil Dağı eteklerindeki iki ayrı noktada büyük çaplı heyelan meydana gelmiş, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi ile Sülüklü Göl mevkii arasındaki yaklaşık 400 metrelik orman yolu çökerek, ulaşım tamamen kesilmişti. Yolun kapalı olması sebebiyle bölgedeki tarım arazilerine ve besi çiftliklerine ulaşamayan üreticiler, 3 ay boyunca kilometrelerce yürümek zorunda kalarak büyük mağduriyet yaşadı. Yapılan çalışmalar neticesinde yol genişletilerek güvenli hale getirildi ve kısmen ulaşıma açıldı. Mahalle muhtarı Mustafa Durmaz, heyelanın ardından durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini ancak yağışların devam etmesi nedeniyle çalışmaların geciktiğini belirtti. Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını ancak kaygan zemin nedeniyle iş makinelerinin yetersiz kaldığını ifade eden Durmaz, sorunun çözülemediğini söyledi.

Kaymakamlık devreye girdi, çalışmalar hızlandı

Durmaz, Şehzadeler Kaymakamlığının devreye girmesiyle birlikte Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Aşırı yağışlar sonrası yolumuz kapandı. Belediyelerimizden destek istedik ancak zemin şartları nedeniyle açılamadı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Yolumuz genişletilerek daha güvenli hale getiriliyor" dedi.

Bölgede çok sayıda tarım arazisi ve besi çiftliği bulunduğunu vurgulayan Durmaz, üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade ederek emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kısmen ulaşıma açıldı. Yolun asfaltlama çalışmalarının ise belediye ekiplerince önümüzdeki hafta yapılacağı ve yolun tamamen hizmete sunulacağı bildirildi. - MANİSA