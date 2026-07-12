Hizan\'da Sincaplar ve Doğal Zenginlik

Bitlis'in Hizan ilçesi, sahip olduğu zengin ormanlık alanlar, su kaynakları ve doğal bitki örtüsüyle yaban hayatının önemli yaşam alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

İlçede doğal ortamlarında sıkça görülebilen sincaplar ise bölgenin en dikkat çeken canlıları arasında yer alıyor. Yol kenarlarında, ağaçlarda ve tarım arazilerinin çevresinde rahatlıkla gözlemlenebilen sincaplar, Hizan'ın doğal zenginliğinin simgelerinden biri haline gelirken, doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Hizan'ın birçok canlı türü için elverişli bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. İlçenin geniş ormanlık alanlara ve zengin su kaynaklarına sahip olduğunu ifade eden Önen, fındık ve ceviz yetiştiriciliğinin de doğal yaşamı desteklediğini söyledi. Bu zengin ekosistemin özellikle sincaplar için uygun bir habitat oluşturduğunu dile getiren Önen, "Hizan'da yürürken yol kenarlarında, ağaçlarda ve tarım alanlarının çevresinde bu sevimli canlıları görmek mümkün. Bu yönüyle ilçe, doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları için de ilgi çekici bir yer haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, Hizan'ın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için doğal alanların korunması gerektiğini vurguluyor. - BİTLİS