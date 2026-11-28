Iğdır'da sıcaklık düşünce hayvan sürüleri ovadaki meralara yöneldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da sıcaklıkların düşmesi, yüksek rakımlı bölgelerdeki hayvan sürülerini daha ılıman Iğdır Ovası'na yöneltti. Havaların soğuması ve otlakların azalmasıyla ovadaki geniş meralarda otlanan hayvanlar, yeşil alanlarda beslenmeye başladı.
Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki hayvanlar daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı.
Iğdır'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde bulunan hayvanlar, daha ılıman iklim şartlarına sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde havaların soğuması ve otlakların azalmasıyla birlikte hayvan sürüleri, kış aylarının daha ılıman geçtiği Iğdır Ovası'ndaki meralara yöneldi. Ovada bulunan geniş otlaklara yayılan hayvanlar, yeşil alanlarda otlanarak beslenmeye başladı.
Kaynak: İHA
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