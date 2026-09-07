Iğdır Gölköy'de hayvancılık tesisi için tarım arazisinde etüt yapıldı - Son Dakika
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Iğdır Gölköy'de hayvancılık tesisi için tarım arazisinde etüt yapıldı

Iğdır Gölköy\'de hayvancılık tesisi için tarım arazisinde etüt yapıldı
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Karakoyunlu ilçesine bağlı Gölköy köyünde hayvancılık tesisi planlanan 106 ada 6 parselde ekipler, toprak yapısını ve tarımsal kullanımı inceledi. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışma, mevcut üretim potansiyelinin korunmasını hedefliyor.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Gölköy köyünde hayvancılık tesisi yapılması planlanan arazide etüt çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, alanın toprak yapısı ve tarımsal kullanım durumunu yerinde inceledi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla arazi etüt çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karakoyunlu ilçesine bağlı Gölköy köyünde hayvancılık tesisi yapılması planlanan 106 ada 6 parsel numaralı taşınmazda yerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada arazinin mevcut yapısı, toprak özellikleri, çevredeki tarımsal faaliyetler ve arazi kullanım durumu değerlendirildi. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi ve tarımsal üretim potansiyelinin korunması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Gölköy, Tarım, Iğdır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Iğdır Gölköy'de hayvancılık tesisi için tarım arazisinde etüt yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır Gölköy'de hayvancılık tesisi için tarım arazisinde etüt yapıldı - Son Dakika
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