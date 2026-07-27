İki Mevsim Bir Arada: Çakırbey Yaylası\'nda Kar ve Yeşil Meralar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz sıcakları etkisini gösterirken, Aladağlar bölgesindeki Çakırbey Yaylası'nda kıştan kalan kar örtüsü bazı noktalarda hala erimedi. Temmuz ayında yeşil meralar ile karla kaplı yamaçlar, aynı anda iki mevsimin yaşandığı dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Kışın etkili olan yoğun kar yağışı ve ilkbahar yağışları sayesinde yaylalardaki otlaklar bu yıl verimli hale geldi. Besiciler, zengin meralarda hayvanlarını otlatırken yüksek kesimlerde kar örtüsüyle karşılaşıyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde temmuz ayının sonuna gelinmesine rağmen karın yer yer varlığını koruması dikkat çekiyor. Doğal güzelliği, serin havası ve bereketli meralarıyla öne çıkan Çakırbey Yaylası, hem üreticilere verimli otlaklar sunuyor hem de yaz ortasında görülen kar manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.