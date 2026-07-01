Başkan Kurnaz: "Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor"

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun'da hayvan yaşam alanını tamamlayan tek ilçe olduklarını, bu hayvanları topladıklarını ancak diğer ilçelerden gelen hayvanların İlkadım'a bırakılması nedeniyle hayvan sayısının azalmadığını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı, İhsan Kurnaz'ın başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda 7 gündem maddesi ele alınırken, maddelerin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Toplantı sonunda görüş ve önerileri dinleyen Başkan Kurnaz, sokak hayvanları barınağı hakkında gelen sorulara da açıklık getirdi.

"Hayvan yaşam alanını yapan tek ilçeyiz ancak topluyoruz topluyoruz, hayvan eksilmiyor"

İl genelinde hayvan yaşam alanını tamamlayan tek ilçe olduklarını ancak diğer ilçeler tamamlamadığı için köpek sayısının azalmadığını ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Hayvan yaşam alanları konusu çok önemli. Bakanlık da bu konuyu sıkı takip ediyor. Samsun'da hayvan yaşam alanını oluşturan tek ilçe İlkadım. Canik'te mevcutta vardı, onlar da büyütüyorlar. Özellikle merkez beni ilgilendiriyor. Barınağımızda 650 hayvanımız var. Topluyoruz topluyoruz, hayvan eksilmiyor. Atakum'dan geliyor, Kavak'tan geliyor. Atıyorlar, Derecik Mezarlığı'na bırakıyorlar, oradan geliyor hayvanlar. Yukarıdan Çakallı tarafından bırakıyorlar. Büyükşehir barınağına da getiriyorlar, dolu olunca yola bırakıyorlar. Samsun'un tamamının köpeğine bakacak gücümüz yok, bakamayız. Öyle bir imkanımız da yok. Öyle fiziki bir alanımız da yok" dedi.

"Sadece İlkadım'ın köpekleri olsa bu sorunu 3-4 ayda bitiririz"

Diğer ilçelerden getirilen köpeklerin de İlkadım'a bırakıldığını dile getiren Kurnaz, "Sadece İlkadım'ın köpeği olsa biz bu işi 3-4 ayda tamamını halletmiş oluruz ama bitmiyor. Topluyoruz; Kalkanca, Karasamsun, Baruthane'yi taradık, topladık. Aradan bir ay geçtiğinde orada yine sokak hayvanlarımız var maalesef. Şu anda çok güzel örnek bir hayvan yaşam alanı yaptık. Hem üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin hem veteriner hekimler odamızın, derneğimizin ve oradaki hocalarımızın önerileriyle ne istedilerse yaptık. Hatta geldiler, 'Bu kadarını beklemiyorduk' dediler. Çok mutlu oldular, çok teşekkür ettiler. Ama biz de hiçbir şeyden kaçınmadık. Örnek bir hayvan yaşam alanı yaptık. Sundurmaları büyüttük, padok sayısını artırdık. Bu hayvanlarımız için kulübeler aldık. Sundurmaların üstüne hayvanlar üşümesin diye halı aldık. Yani çok güzel bir hayvan yaşam alanımız oldu. Şu anda zaten kabul ediyoruz. 650 hayvanımız var. İnşallah diğer ilçeler de bir an önce bitirirler. Yani bu merkez bitmeden benim tek başıma bunun altından kalkma şansım yok. Merkezin bitmesi lazım. Tekkeköy yapacak. Canik yapacak, İlkadım yapacak, Atakum yapacak ki bu iş çözülsün. Bir ilçenin yapması, iki ilçenin yapması yetmiyor. Tamamının yapması lazım" diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - SAMSUN