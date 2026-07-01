Başkan Kurnaz: "Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kurnaz: "Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor"

Başkan Kurnaz: "Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor"
01.07.2026 12:09  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hayvan yaşam alanını tamamlayan tek ilçe olduklarını ancak diğer ilçelerden gelen hayvanlar nedeniyle sokak hayvanı sayısının azalmadığını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun'da hayvan yaşam alanını tamamlayan tek ilçe olduklarını, bu hayvanları topladıklarını ancak diğer ilçelerden gelen hayvanların İlkadım'a bırakılması nedeniyle hayvan sayısının azalmadığını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı, İhsan Kurnaz'ın başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda 7 gündem maddesi ele alınırken, maddelerin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Toplantı sonunda görüş ve önerileri dinleyen Başkan Kurnaz, sokak hayvanları barınağı hakkında gelen sorulara da açıklık getirdi.

"Hayvan yaşam alanını yapan tek ilçeyiz ancak topluyoruz topluyoruz, hayvan eksilmiyor"

İl genelinde hayvan yaşam alanını tamamlayan tek ilçe olduklarını ancak diğer ilçeler tamamlamadığı için köpek sayısının azalmadığını ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Hayvan yaşam alanları konusu çok önemli. Bakanlık da bu konuyu sıkı takip ediyor. Samsun'da hayvan yaşam alanını oluşturan tek ilçe İlkadım. Canik'te mevcutta vardı, onlar da büyütüyorlar. Özellikle merkez beni ilgilendiriyor. Barınağımızda 650 hayvanımız var. Topluyoruz topluyoruz, hayvan eksilmiyor. Atakum'dan geliyor, Kavak'tan geliyor. Atıyorlar, Derecik Mezarlığı'na bırakıyorlar, oradan geliyor hayvanlar. Yukarıdan Çakallı tarafından bırakıyorlar. Büyükşehir barınağına da getiriyorlar, dolu olunca yola bırakıyorlar. Samsun'un tamamının köpeğine bakacak gücümüz yok, bakamayız. Öyle bir imkanımız da yok. Öyle fiziki bir alanımız da yok" dedi.

"Sadece İlkadım'ın köpekleri olsa bu sorunu 3-4 ayda bitiririz"

Diğer ilçelerden getirilen köpeklerin de İlkadım'a bırakıldığını dile getiren Kurnaz, "Sadece İlkadım'ın köpeği olsa biz bu işi 3-4 ayda tamamını halletmiş oluruz ama bitmiyor. Topluyoruz; Kalkanca, Karasamsun, Baruthane'yi taradık, topladık. Aradan bir ay geçtiğinde orada yine sokak hayvanlarımız var maalesef. Şu anda çok güzel örnek bir hayvan yaşam alanı yaptık. Hem üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin hem veteriner hekimler odamızın, derneğimizin ve oradaki hocalarımızın önerileriyle ne istedilerse yaptık. Hatta geldiler, 'Bu kadarını beklemiyorduk' dediler. Çok mutlu oldular, çok teşekkür ettiler. Ama biz de hiçbir şeyden kaçınmadık. Örnek bir hayvan yaşam alanı yaptık. Sundurmaları büyüttük, padok sayısını artırdık. Bu hayvanlarımız için kulübeler aldık. Sundurmaların üstüne hayvanlar üşümesin diye halı aldık. Yani çok güzel bir hayvan yaşam alanımız oldu. Şu anda zaten kabul ediyoruz. 650 hayvanımız var. İnşallah diğer ilçeler de bir an önce bitirirler. Yani bu merkez bitmeden benim tek başıma bunun altından kalkma şansım yok. Merkezin bitmesi lazım. Tekkeköy yapacak. Canik yapacak, İlkadım yapacak, Atakum yapacak ki bu iş çözülsün. Bir ilçenin yapması, iki ilçenin yapması yetmiyor. Tamamının yapması lazım" diye konuştu.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, 3. Sayfa, Belediye, İlkadım, Samsun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Kurnaz: 'Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Survivor Seda’dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 12:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Kurnaz: "Sokak hayvanlarını topluyoruz ancak azalmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.