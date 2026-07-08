İncirliova anayolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ana ulaşım aksında yürütülen sıcak asfalt yenileme çalışmaları tamamlanırken, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaklaşık 350 milyon TL'lik proje kapsamında çevre düzenlemesi ve modern ışıklandırma çalışmalarının da kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ana ulaşım aksını kapsayan sıcak asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığını duyuran İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje kapsamında sıradaki etapta çevre düzenlemesi ve modern ışıklandırma çalışmalarının gerçekleştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 350 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında, yenilenen sıcak asfaltın yanı sıra akıllı dekoratif aydınlatma sistemi ile estetik çevre düzenlemelerinin de hayata geçirileceği belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İncirliova'nın ana ulaşım aksının daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aytekin Kaya, projenin ilçe ulaşımı açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "İncirliova anayolumuzun sıcak asfalt yenileme çalışmalarını tamamladık. Şimdi sırada çevre düzenlemesi ve modern ışıklandırma çalışmaları var. Proje tamamlandığında ilçemizin ana ulaşım aksı yenilenen asfaltı, akıllı dekoratif aydınlatma sistemi ve estetik çevre düzenlemesiyle ilçemize yakışan güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşacak" dedi.

Başkan Kaya, yaklaşık 350 milyon TL değerindeki yatırımın hayata geçirilmesinde destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

İlçe sakinlerine kazasız ve güvenli yolculuklar dileyen Kaya, kalan etapların da tamamlanmasıyla birlikte İncirliova'nın ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini ifade etti. - AYDIN