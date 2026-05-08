İnebolu'da 124 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnebolu'da 124 Bin Fide Dağıtımı

İnebolu\'da 124 Bin Fide Dağıtımı
08.05.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnebolu'da çiftçilere 124 bin 880 sebze fidesi dağıtıldı, tarım desteği vurgulandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çiftçilere 124 bin 880 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde İnebolu ilçesinde çiftçilere 70 bin 350 adet domates, 45 bin 570 adet biber, 8 bin 960 adet salatalık olmak üzere toplam 124 bin 880 adet fide dağıtıldı.

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen fide dağıtım törenine İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Uçar, 2026 yılı itibarıyla ilçede bin 473 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olduğunu ve fındık üretimi, örtü altı sebzecilik, arıcılık ve hayvancılık alanlarında ilçenin güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Devletin tüm kurumlarının üreticilere verdiği desteklerin artarak sürdüğünü belirten Uçar, 2025 yılında çiftçilere 16,5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını ve farklı projeler kapsamında binlerce fide ve sera desteği sağlandığını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İnebolu'da 124 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:14:59. #7.13#
SON DAKİKA: İnebolu'da 124 Bin Fide Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.