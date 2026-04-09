İnönü\'de alt yapı çalışmaları

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekiplerinin alt yapı çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde hem merkezde hem de kırsal mahallelerde sürdürülen hizmetler kapsamında birçok noktada eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde, Yenice Mahallesi Çarşı Camii ve çevresinde düzenleme öncesi zemin temizliği gerçekleştirildi. İlçedeki eğitim alanlarından biri olan İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yapımı süren Martlı Suyu Çeşmesi için çalışmalar sürerken, çeşmeye su ulaştırılması amacıyla hat kazı işlemleri de devam ediyor.

Öte yandan Dereyalak Sosyal Tesisinde yapımı planlanan Gelin Odasının temel betonunun atıldığı, mahalle içerisinde yağmur suyu taşkınlarını önlemek amacıyla kanal çalışmaları yapıldığı bildirildi. Esnemez bölgesinde tarla bağlantı yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, ilçe genelinde sokaklar da süpürge araçlarıyla temizleniyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, İnönü için durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR