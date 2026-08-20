Başkan Dönmez’den vatandaşlara temizlik çağrısı - Son Dakika
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Başkan Dönmez’den vatandaşlara temizlik çağrısı

Başkan Dönmez’den vatandaşlara temizlik çağrısı
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İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kentin sokak, park ve kaldırımlarının ortak kullanım alanı olduğunu belirterek vatandaşlara çöplerini yere atmama ve temizliğe sahip çıkma çağrısı yaptı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşlara kentin ortak kullanım alanlarının temiz tutulması çağrısında bulundu.

İskenderun'un sokak, park ve kaldırımlarının herkesin ortak yaşam alanı olduğunu belirten Başkan Dönmez, belediye ekiplerinin kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yere atılan izmarit ve çöplerin yapılan çalışmaları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dönmez, temizliğin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Dönmez, vatandaşlara çöplerini yere atmama ve kentin temizliğine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Dönmez, İskenderun, Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Dönmez’den vatandaşlara temizlik çağrısı - Son Dakika

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