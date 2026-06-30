Erzurum'un İspir ilçesinde son yıllarda yerleşim alanlarda sıkça görülen ayılar, bölge halkı açısından sıradan hale geldi.
İspir ilçesinde bir vatandaşın bahçesine dalan ayı bu defa dut ağacından dökülen meyveleri yedi. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Vatandaşlar son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına sıkça geldiklerini ve rahat tavırlarının da dikkat çekici olduğunu dile getirdiler. - ERZURUM
Son Dakika › Çevre › İspir'de Ayılar Artık Sıradan - Son Dakika
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