İspir'de Ayılar Artık Sıradan

Erzurum'un İspir ilçesinde son yıllarda yerleşim alanlarda sıkça görülen ayılar, bölge halkı açısından sıradan hale geldi.

İspir ilçesinde bir vatandaşın bahçesine dalan ayı bu defa dut ağacından dökülen meyveleri yedi. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına sıkça geldiklerini ve rahat tavırlarının da dikkat çekici olduğunu dile getirdiler. - ERZURUM