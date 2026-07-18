Erzurum İspir'de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Erzurum İspir'de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı

Erzurum İspir\'de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı
18.07.2026 16:08  Güncelleme: 16:11
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Erzurum'un İspir ilçesinde sağanak ve fırtına sele yol açtı; çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar kalıcı altyapı düzenlemesi talep etti.

Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç ederken, çok sayıda iş yerini su bastı.

İspir ilçe merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış sele dönüştü. Yağış sonrası sokaklar adeta göle dönerken, menfezlerin tıkanması sonucu sel suları iş yerlerine doldu. İlçe esnafı, yaşanan son afetle birlikte yine büyük çapta maddi zarara uğradı. Kıraathaneler ve pide salonları başta olmak üzere çok sayıda dükkan sular altında kaldı.

Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ekonomi, Fırtına, Fırtına, Erzurum, İspir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzurum İspir'de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı - Son Dakika

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