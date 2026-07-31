İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da arıza yapan geminin güvenli şekilde demirlendiğini ve İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde karaya sürüklenirken demir atan Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 ve KURTARMA-3 römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden açılmıştır" ifadelerine yer verildi.