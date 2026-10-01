İstanbul Boğazı'nda yağışların ardından yaşanan alg patlaması suyu turkuaza çevirdi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yağışların ardından yaşanan alg patlaması suyu turkuaza çevirdi

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İstanbul Boğazı\'nda yağışların ardından yaşanan alg patlaması suyu turkuaza çevirdi
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda alg patlaması meydana geldi. Su yüzeyini kaplayan mikroorganizmalar nedeniyle Boğaz turkuaz renge büründü; havadan görüntülenen manzara kent sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda alg patlaması meydana geldi. Boğaz'ın masmavi sularının turkuaza büründüğü büyüleyici manzara, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda biyolojik bir doğa olayı gerçekleşti. Yağmurlarla birlikte Boğaz genelinde alg (fitoplankton) patlaması yaşandı. Su yüzeyini kaplayan mikroorganizmalar nedeniyle Boğaz'ın rengi alışılmış mavi tonlarından turkuaza dönüştü.

Boğaz'ın Turkuaz rengi kendine hayran bıraktı

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İstanbul Boğazı, kent sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti. Rengindeki değişimle izleyenleri kendine hayran bırakan Boğaz'ın turkuaz hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, turkuaz renge bürünen deniz suyunun oluşturduğu görsel şölen gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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