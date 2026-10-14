İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan sağanak trafiği felç etti, yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. İş ve okul çıkışıyla birlikte yoğunluk yüzde 90'a ulaştı ve trafik durma noktasına gelirken toplu taşımada da yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'u etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik felç oldu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna sebep oldu. Vatandaşların işlerinden ve okullardan çıkarak yola düşmesiyle birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı. İş çıkış saatinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmurlu havada işe kendi araçlarıyla giden sürücüler, eve dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Öte yandan kent genelinde toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu yaşandığı görüldü.

Kaynak: İHA
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