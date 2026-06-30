İstanbul'da Sıcak Hava, Boğaz'a Akın! - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava, Boğaz'a Akın!

İstanbul\'da Sıcak Hava, Boğaz\'a Akın!
30.06.2026 17:31
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İstanbul'da hava 36 dereceye ulaşınca vatandaşlar serinlemek için Boğaz'a akın etti.

İstanbul'da hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar serinlemek için Boğaz'a akın etti. Kimi Bebek Sahili'nde gölgede serinlerken, kimi de çözümü Boğaz'ın serin sularına girmekte buldu.

İstanbul'da sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar çareyi kendilerini boğazın serin sularına bırakmakta buldu. Bebek sahilinin yoğunluğu kameralara yansıdı.

"Denizlere ilgi şu an Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok fazla"

Denize girenlerden Aydın Aydıner, "İstanbul'da okulların, Türkiye'de okulların kapanmasıyla beraber çocuklar, gençler kendilerini denizlere attılar. Hava da şu anda acayip sıcak. Avrupa yanıyor, kasıp kavruluyor. Bakın görüyorsunuz vatandaş kendini Boğaz'ın serin sularına attı. Şanslarına da bugün deniz suyu sıcaklığı 19 derece. Burada eskiden bir merdivenimiz vardı, daha rahat denize giriyorlardı. O merdiveni kaldırdılar. Şimdi tekrar onun görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah merdiven yerine gelecek, vatandaş da tekrar daha rahat, konforlu bir şekilde denize girebilecek burada. Denizlere ilgi şu an Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok fazla. İstanbul'un bütün sahilleri şu an dolu. Havalar da sıcak. Herkes plaja gidemiyor, plaj ücretleri pahalı. Kendilerini İstanbul'un sonsuz sularına atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Böyle giderse bu yaz çok çetin ve çok sıcak geçecek"

Sıcak havalar sebebiyle zorlandığını dile getiren Mustafa Selçuk Akar, "Yaklaşık beş altı şişe su içtik yine de hararetimizi çözmedi. Böyle giderse bu yaz çok çetin ve çok sıcak geçecek. Bizi gerçekten zorluyor bu havalar. Yetkililer bir açıklama yaptı herhalde cumartesi günü bir yağmur yağacakmış. Yaklaşık bir 4-5 derece düşecekmiş. İnşallah düşer de biraz rahatlarız yoksa böyle çok sıcak ve sıkıntılı. Avrupa'da da zaten böyle sıcak havalar varmış" diye konuştu.

"Sıcaklığı fazla hissediyoruz"

Hüseyin Çelik ise "Sıcaklığı fazla hissediyoruz. Önlem almamız lazım. Belki şapka, gözlük kullanmalıyız. Gün içinde ısının çok fazla olduğu 11 ile 4 arası zamanlarda güneş altında fazla dolaşmamak lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul'da Sıcak Hava, Boğaz'a Akın! - Son Dakika

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