İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu, Eyüpsultan'da cadde göle döndü

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken, Eyüpsultan'da da yollar adeta göle döndü.

İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden olurken, birçok noktada da trafik yoğunluğu oluştu. Eyüpsultan Devlet Hastanesi önündeki Silahtarağa Caddesi adeta göle döndü. Araçların suların içinde güçlükle ilerlediği anlar kameraya yansıdı.