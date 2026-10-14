İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu, Eyüpsultan'da cadde göle döndü

İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu, Eyüpsultan'da cadde göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur birçok noktada su baskınına yol açtı, trafikte yoğunluk oluştu. Eyüpsultan Devlet Hastanesi önündeki Silahtarağa Caddesi'nde yol göle döndü; araçlar sular içinde güçlükle ilerledi ve o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken, Eyüpsultan'da da yollar adeta göle döndü.
İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden olurken, birçok noktada da trafik yoğunluğu oluştu. Eyüpsultan Devlet Hastanesi önündeki Silahtarağa Caddesi adeta göle döndü. Araçların suların içinde güçlükle ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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