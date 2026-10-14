İstanbul Eyüpsultan'da fırtınada yola devrilen ağaç muhtemel kazayı önledi - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da fırtınada yola devrilen ağaç muhtemel kazayı önledi

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İstanbul Eyüpsultan\'da fırtınada yola devrilen ağaç muhtemel kazayı önledi
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İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir ağaç yola devrildi. Devrilme sırasında yoldan geçen yaya ya da araç olmaması muhtemel bir kazayı önledi; İstanbul genelinde sağanak ve fırtına hayatı felç etti.

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir ağaç devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Eyüpsultan'da yağış ve fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola doğru devrildi. O sırada yoldan geçen herhangi bir yayanın ya da aracın olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Kaynak: İHA
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