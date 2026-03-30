Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan yağmur sonrası istinat duvarının çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağmur, zaman zaman olumsuzluklara neden oluyor. Gündüz saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir istinat duvarı çöktü. Bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Duvarın çöktüğü anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
