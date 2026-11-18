İzcilik Spor Kulübü tarafından, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda iki günlük izcilik kampı düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen kampa, Diyanet İzcilik Spor Kulübü bünyesindeki izci öğrenciler ve liderleri katıldı.

Kamp süresince doğa yürüyüşleri ve çeşitli izcilik faaliyetleri gerçekleştiren öğrenciler, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve sorumluluk bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı.

Kamp alanını ziyaret eden Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, öğrenciler ve izci liderleriyle bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İzcilik çalışmalarının gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine, sosyal ilişkilerinin güçlenmesine ve sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunduğunu belirten Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti.

Kamp programı kapsamında Dumanlı Tabiat Parkı Camisi'nde de etkinlik düzenlendi.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, izci öğrencilere güzel ahlak, kardeşlik, paylaşma ve dini değerlerin günlük hayattaki önemi hakkında bilgi verdi. Programa Refahiye İlçe Müftüsü Zikrullah Fırat da katıldı.

Doğayla iç içe iki gün geçiren öğrenciler, etkinliklerle ekip ruhu, dayanışma ve çevre bilinci konusunda deneyim kazandı.